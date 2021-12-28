في الناصرية… وفاة طفلين وإصابة ثالث بانهيار منزل

2021/12/28 | 09:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادلقي طفلان مصرعهما، الثلاثاء، فيما اصيبت شقيقتهما، جراء انهيار مزلهم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.وقال مصدر محلي أن “منزلاً في منطقة الإدارة المحلية قرب مستشفى الحبوبي في دور الحواسم، انهار فوق ساكنيه بشكل مفاجئ، مما أسفر عن وفاة طفلين وإصابة طفلة أخرى”.وأضاف المصدر، أن “المتوفيين أحدهما يبلغ من العمر …

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