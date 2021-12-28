2021/12/28 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة نيوكاسل وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما مساء يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.وتقدم نيوكاسل في النتيجة منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كافاني ينقذ “الشياطين الحمر” من الخسارة أمام نيوكاسل المركز الخبري الوطني.

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