مجددا.. أزمة الاختناقات المرورية في شوارع بغداد

2021/12/28 | 09:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شوارع العاصمة بغداد، الثلاثاء، اختناقات مرورية وازدحامات في بعض شوارعها الرئيسة وعند التقاطعات والجسور.

وذكر مراسل NRT عربية، (28 كانون الاول 2021)، "حصول زخم مروري في شارع المشاتل ببغداد الجديدة، فضلا عن زخم مروري عند جسر ديالى، حيث وصلت طوابير السيارات لغاية مدخل النواب".

واضاف، "كما وشهد الطريق الرابط من جامع النداء لغاية النهضة، زخما مروريا شديدا، كما هو الحال في ساحة اللقاء، حيث وصلت طوابير السيارات لغاية جسر الاعظمية".

واوضح المراسل، ان "كل من نفق الزيتون ومنطقة كرادة مريم، والجسر الجمهوري، سالكا، بعد أن شهدت الطرق أعلاه زخما مروريا شديدا واختناقات يوم أمس الاثنين".

N.A

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