2021/12/28 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد قاسم، اليوم الثلاثاء، أن حزبه يرحب بقرار المحكمة الاتحادي حول نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

وقال قاسم في تصريح لـ(بغداد اليوم ): "نحن كحزب ديمقراطي نرحب بالقرار وبالتالي سيكون المضي للاسراع بتشكيل الحكومة".

وبين أنه "يجب أن نقبل بالواقع ونمضي بالمفاوضات لتشكيل حكومة قوية".

وأكد أنه "لولا المصادقة لخسرنا الكثير من الوقت وتأخر تشكيل الحكومة وكذلك تأخرنا في تقديم الخدمات للمواطن الذي ينتظر المضي بحكومة تلبي رغباته اهمها الخدمات".

وفي وقت سابق من يوم امس، قررت المحكمة الاتحادية رد الاعتراضات المقدمة من الجهات السياسية على نتائج الانتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا موقف القوى الكردية من المصادقة على نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا موقف القوى الكردية من المصادقة على نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).