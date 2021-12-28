رئيس المنافذ يصل إلى البصرة.. حزمة قرارات جديدة

2021/12/28 | 09:52 - المصدر: وكالة ناس

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تفقد رئيس هيأه المنافذ الحدوديه المنافذ البحريه في محافظه البصره.

تستمر الجولات الميدانية لرئيس هيأه المنافذ الحدوديه اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي للمنافذ الحدوديه كافه واليوم كانت المحطة هي المنافذ في محافظه البصره.

حيث تم الاطلاع على سير العمل ميدانيا في منفذ ميناء ام قصر الشمالي والاوسط والجنوبي.

اكد من خلالها رئيس الهيأه على تدقيق الاجراءات المتخذه وخاصه التدقيق الالكتروني في بوابات البحث والتحري.

وبعد اجراء الجوله تم الاجتماع بمدراء منافذ كل من(سفوان،الشلامجه، منفذ ميناء خور الزبير وابو فلوس والمعقل وام قصر الشمالي والاوسط والجنوبي) وتم توجيههم بالاتي:

١-التأكيد على العمل بنزاهه ومهنيه عاليه لمنع التهريب والهدر بالمال العام.٢-منع التلاعب بالاوزان او تغيير بوصف البضاعه.٣-التنسيق مع الدوائر العامله وتبادل المعلومات والتكامل.٤-التأكيد على دور الهياه الرقابي والاشرافي دون التدخل بالامور الفنيه.٥-متابعه الدعاوى المحاله الى القضاء ومنع التلاعب بتفاصيل الاحاله او محاضر اعاده الكشف.٦-التأكيد على تدقيق البضائع المعفاه من الرسوم وعدم اطلاقها الا بعد حضور مخول الجهه المستفيده.٧-التنسيق مع المدونه الدوليه لمنع دخول اي شخص غير مخول الى الموانىء.٨-التأكيد على فحص البضائع وعدم اطلاقها الا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطره النوعيه.٩-تدقيق الوصولات كافه لمنع اي عمليات تزوير وتفعيل العمل الالكتروني بالمنصه الالكترونيه.١٠-التأكيد على المراكز الكمركيه والشركه العامه للموانىء بسحب الحاويات المتكدسه وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة بشأنها.١١-التأكيد على التزام كافه الدوائر العامله بالمنفذ بمساحات عمل كل جهه ومنع التداخل بالصلاحيات وفقا للقوانين الصادرة.١٢-تدقيق دخول العجلات السياحيه وضمان خروجها من البلد وفقا للضوابط المعتمده.وفي ذات السياق تم تحقيق اجتماع مشترك بين المذكورين اعلاه ومدراء المركز الكمركيه ( ام قصر الشمالي والجنوبي والاوسط وبوابه البصره).

حيث اكد السيد اللواء على الحاضرين بضروره العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المستمر بين موظفي وضباط (المنافذ والكمارك) لتحقيق الاهداف المرجوه في رفع مستوى الاداء وفرض هيبه الدوله من خلال التنسيق المستمر والتكامل وتبادل المعلومات.

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