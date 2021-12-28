2021/12/28 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قطع العشرات من اهالي القرية العصرية شمال محافظة ذي قار، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق العام الرابط مع مركز المحافظة احتجاجا على تردي واقع الخدمات في مناطقهم.وقال مراسلنا إن، المتظاهرين احرقوا الاطارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي القرية العصرية شمال الناصرية يتظاهرون للمطالبة بالخدمات المركز الخبري الوطني.

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