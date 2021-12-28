ما الذي يحصل في جسمك عند تناول 15 حبة فستق يوميا ؟

2021/12/28 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا،

خبيرة التغذية الروسية، أن الفستق مفيد

للقلب والأوعية الدموية ولمنظومة

المناعة وحرق الدهون.

وتقول خبيرة التغذية، أن الفستق يحتوي

على سعرات حرارية عالية، ولكن مع ذل

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