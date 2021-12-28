النفط قرب أعلى مستوى في شهر

2021/12/28 | 09:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم واقتربت من

أعلى مستوى لها في شهر، الذي بلغته في

الجلسة السابقة، وذلك بفضل توقعات بأن

المتحور "أوميكرون" لن يكون له سوى أثر

محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام "غرب تكساس الوسيط

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