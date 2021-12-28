2021/12/28 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 3 أطفال بحادث انهيار منزل وسط المحافظة.وذكر المصدر في تصريح صحافي، أن “منزلاً يقع في دور التجاوز او ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار منزل تجاوز وسط الناصرية المركز الخبري الوطني.

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