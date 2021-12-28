2021/12/28 | 10:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبئ جوي يتحدث عن تأثر العراق بحالة جوية "افتقدناها منذ أعوام" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 10:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتحدث عن تأثر العراق بحالة جوية "افتقدناها منذ أعوام") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتحدث عن تأثر العراق بحالة جوية "افتقدناها منذ أعوام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).