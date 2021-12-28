أمريكا: 5 قتلى وإصابة رجل أمن بإطلاق نار في دينفر

2021/12/28 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة رجل أمن في إطلاق نار بمواقع مختلفة في منطقة دينفر.

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