الكهرباء تحدد سببين لتراجع ساعات التجهيز في بغداد والمحافظات

2021/12/28 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعزت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، تراجع ساعات تجهيز الطاقة في بغداد والمحافظات، إلى انحسار الغاز المجهز من إيران، ومحدودية التخصيصات المالية.وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح له اليوم إن “انحسار الغاز المجهّز من إيران والذي يصل منه ثمانية ملايين ونصف المليون متر مكعب قياسي يومياً من أصل الكمية المتفق عليها …

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