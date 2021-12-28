2021/12/28 | 10:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق الفنان السوري محمد الشماط الحياة في الولايات المتحدة، ودفن فيها، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، صباح الثلاثاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد الشماط يفارق الحياة.. وداعًا "أبو رياح") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد الشماط يفارق الحياة.. وداعًا "أبو رياح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).