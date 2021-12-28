الحشد الشعبي يوجه رسالة لـ

2021/12/28 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجه الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، رسالة لصيادي البراري في ديالى لتفادي اي خروقات امنية.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "داعش يملك خلايا نائمة في مناطق عدة من ديالى وخاصة المناطق النائية في تلال حمرين وهو يحاول استغلال اي فرصة لاستهداف المدنيين واثارة قلق الراي العام".

واضاف، ان "هناك ضرورة للالتزام بمحددات السلامة والامن الشخصي من خلال عدم التوغل في العمق بعيدا عن نقاط المرابطة او المناطق الممسوكة وان يكون تواصلهم مستمر مع اقرب نقطة امنية للمساعدة لاي طارئ والابلاغ عن اي حالة يشتبه بانها تضر بالأمن والاستقرار".

وتطرق الى "مأساة خطف الصيادين قبل اسبوعين قرب بحيرة حمرين في مناطق بعيدة جدا عن دائرة المسك الامني مؤكدا ضرورة التعاون مع القوات الامنية والحشد الشعبي من اجل تفادي اي اي حوادث مؤلمة".

وكان 4 مدنيين بينهم ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية خطفوا قبل اسبوعين قرب بحيرة حمرين من قبل داعش اثناء رحلة صيد.

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