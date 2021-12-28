تصريح جديد من ائتلاف المالكي حول قرار المحكمة الاتحادية

2021/12/28 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، وجود تفصيلات بقرار المحكمة الاتحادية اثبتت وجود خروقات في الانتخابات البرلمانية.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "القضاء العراقي هو الفيصل في حل جميع المشاكل التي تحدث في البلاد ولا اعتراض على أي اقرار يصدره"، مشيراً إلى "وجود تفصيلات بقرار المحكمة الاتحادية اثبتت وجود خروقات في الانتخابات ولهذا الزمت مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا، وهذا يعني ان هنالك خللاً في العد الإلكتروني".

وبشأن تقديم طعن بقرار المحكمة، أكد الركابي أنه "الى الآن لم يتم اتخاذ هذا القرار وهو خاضع للبحث والمداولات بناءً على المعطايات التي افزرتها جلسة المحكمة".هذا وردت المحكمة الاتحادية، امس الاثنين، دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن المحكمة الاتحادية ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

وأضاف ان "المحكمة اكدت خلال جلستها ان للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 ايام من الاعلان الرسمي، فيما اشارت الى ان مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات.

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