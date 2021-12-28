النزاهة تضبط مخالفات وتزويراً في المصرف الزراعي بديالى

2021/12/28 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط تزوير ومخالفات في الـمصرف الزراعي التعاوني بمحافظة ديالى.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 كانون الأول 2021)، "نفذت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ديالى ثلاث عـمـليَّات ضبـطٍ في المـصرف الــزراعـي في المحـافـظة، أسفـرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مُخـالفـةٍ للقـانـون وفي أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ في تلك الفروع".

وأضاف البيان، "دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى الـمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في المقـداديَّة، قام بضبط معاملات منح قروض، لشراء آليات ومكائن زراعيَّةٍ بمبلغ (173) مليون دينار، فيما اوضحت أن عملية الصرف تمَّت خلافاً للضوابط".

وتابعت، أن "الفريق تمكن في عملية منفصلة في المصرف المذكور من ضبط أصل مُعاملة قرضٍ تمَّ ترويجُها باسم أحد الأشخاص دون علمه، خلافاً للضوابط والتعليمات".

وأسفرت عمليَّة ثالثة، نُفِّذَت في المصرف الزراعي في هبهب، عـن ضبـط أصل أولـيات إضبارة قرض تم صـــرفـه؛ بـنـاء على كفالات مزورة، لافتةً إلى أن مبلغ القرض المصروف بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغ (85) مليون دينار، وفق البيان.

وأوضحت الدائرة بحسب البيان، أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات المنفذة؛ بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المُناسبة".

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