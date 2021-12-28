وزير الدفاع ونظيره اللبناني يوقعان مذكرة تفاهم بالعلاقات الثنائية العسكرية - عاجل

2021/12/28 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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وزير الدفاع ونظيره اللبناني يوقعان مذكرة تفاهم خاصة العلاقات الثنائية العسكرية - عاجل

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