إسرائيل تطالب بموقف أكثر

2021/12/28 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن "على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزماً في المحادثات النووية مع إيران".

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