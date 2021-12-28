المثنى تسجل 561 سرقة خلال عام 2021

2021/12/28 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الثلاثاء، ان المحافظة شهدت خلال عام 2021 تسجيل 561 جريمة سرقة مختلفة، اكتشف منها 467 جريمة، فيما اشارت إلى ان حوادث سرقة الدراجات بلغت 221 حادثة في […]

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