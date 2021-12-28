2021/12/28 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية الطرق والجسور في إدارة گرميان التابعة لاقليم كردستان، عن تخصيص 70 مليار دينار، لإنجاز الطريق الرابط بين قضاء كلار وقضاء كفري بطريقة هندسية متطورة.وقالت المديرية في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان يخصص 70 مليار دينار لإنجاز طريق متطور المركز الخبري الوطني.

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