2021/12/28 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقع وزيرا الدفاع العراقي واللبناني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية.وقال مدير اعلام وزارة الدفاع اللواء يحيى رسول في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع ونظيره اللبناني يوقعان مذكرة تفاهم عسكرية المركز الخبري الوطني.

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