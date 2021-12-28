2021/12/28 | 10:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحاضرون يصعدون من احتجاجاتهم: إغلاق مديرية التربية بديالى واقتحامها في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/28 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحاضرون يصعدون من احتجاجاتهم: إغلاق مديرية التربية بديالى واقتحامها في بابل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحاضرون يصعدون من احتجاجاتهم: إغلاق مديرية التربية بديالى واقتحامها في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).