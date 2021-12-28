أزمات صحية حرجة... والعالم العربي يودّع أيقوناتٍ فنية خالدة في 2021

2021/12/28 | 10:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عانى العديد من الفنّانين العرب أزماتٍ صحية حرجة أقلقت محبيهم في 2021، وتوالت مشاهد الوداع المحزن لأيقوناتٍ فنيّة عربية بدءاً من أول أيام العام حين ودعّت دمشق المخرج السوري الراحل حاتم علي، وكان للقاهرة النصيب الأكبر من حزن الرحيل.

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