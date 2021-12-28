2021/12/28 | 10:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم اقراص مخدرة.وذكر مصدر في الشرطة لمراسل “المركز الخبري الوطني”، ان “مكافحة مخدرات الناصرية تمكَّنت من القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..



اعتقال ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات المركز الخبري الوطني.

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