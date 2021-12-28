2021/12/28 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاطبت محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن المحاضرين والإداريين.وبحسب وثيقة اطلعت عليها “المركز الخبري الوطني” فان “محافظة بابل خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مطالب المحاضرين والاداريين المتعاقدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



بابل تطالب أمانة مجلس الوزراء بتجديد عقود المحاضرين والإداريين المركز الخبري الوطني.

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