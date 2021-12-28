فائز مستقل يوجه رسالة للمعترضين على نتائج الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية - عاجل

2021/12/28 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رحب الفائز بعضوية مجلس النواب المستقل ناظم الشبلي، اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية برد دعوى الكتل المعترضة.

وقال الشبلي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم): "نرحب بقرار المحكمة الاتحادية وحتما سيساعد هذا في استقرار العملية السياسية، وحتى تشرع الكتل السياسية بالخطوات الدستورية المهمة ومن ثم تشكيل حكومة تلبي رغبات المواطنين".

واعرب الشبلي عن "أمله في ان يتقبل المعترضين قرار القضاء العراقي كونه الحاسم والحكم بين المتنازعين".

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