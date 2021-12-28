وزير الدفاع اللبناني يصل بغداد

2021/12/28 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اللبناني مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم)، أن "عناد وقع مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين".

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