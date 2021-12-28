النزاهة تنفذ ثلاث عمليات ضبط في فروع المصرف الزراعي

2021/12/28 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في ديالى، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في المصرف الزراعيِّ في المُحافظة، أسفرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وفي أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ في تلك الفروع.دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان وصل “النور نيوز” إلى أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى …

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