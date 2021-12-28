الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ اسبوعين

2021/12/28 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادصعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع اليوم الاثنين، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1839 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر كانون الأول عند …

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