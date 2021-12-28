الصحة العراقية: نتوقع دخول المتحور الجديد ’أوميكرون’.. مستعدون

2021/12/28 | 10:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إنها تتوقع دخول المتحور الجديد أوميكرون، مؤكدة استعدادها للتعاطي مع المستجدات.

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