القبض على متهم سرق 200 مليون وسط بغداد

2021/12/28 | 10:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم لقيامه بسرقة ٢٠٠ مليون دينار من داخل محل تجاري وسط بغداد.وذكرت الوكالة في بيان وصل “النور نيوز” إنه “بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود حادث سرقة مبلغ مالي قدره (٢٠٠) …

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