العراق ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم بالعلاقات الثنائية العسكرية - عاجل

2021/12/28 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الثلاثاء، مع نظيره اللبناني مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لـ السومرية نيوز، أن "عناد وقع مع وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين".

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