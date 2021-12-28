2021/12/28 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقنية التصوير المقطعي المحوسب (CT) معلومات جديدة ومثيرة عن مومياء الملك الفرعوني أمنحتب الأول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقنية جديدة تكشف معلومات مثيرة عن ملك فرعوني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقنية جديدة تكشف معلومات مثيرة عن ملك فرعوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).