العراق يوقع مع لبنان مذكرة تفاهم في المجال العسكري

2021/12/28 | 11:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع اللبناني موريس سليم الى مبنى وزارة الدفاع في زيارة رسمية للتباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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