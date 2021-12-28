بايدن يدعو لعدم الذعر من كثرة المصابين بكورونا

2021/12/28 | 11:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس جو بايدن إن بعض المستشفيات الأمريكية يمكن أن تشهد “إجهاداً” بسبب كثرة المصابين بكوفيد، لكنه أكد أن البلاد مستعدة بشكل جيد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات داعياً مواطنيه إلى عدم الذعر.

وفي اجتماع افتراضي استضافه البيت الأبيض مع العديد من حكام الولايات وكبار مستشاري الصحة، شدد بايدن على أن الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون لن يكون له نفس تأثير موجات كوفيد السابقة.

وأضاف أن “أوميكرون مصدر قلق لكن لا ينبغي أن تكون مصدر ذعر”.

وتُجرى الفحوص على نطاق واسع، كما أن انتشار التطعيم يعني أن العدوى لن تؤدي إلى تداعيات خطرة على كثير من المصابين.

وأردف “نظراً لإعطاء العديد من اللقاحات والمعززات، فإننا لا نشهد ارتفاعا في حالات الاستشفاء كما كانت في السابق… الأميركيون – أميركا – أحرزوا تقدما.



الوضع أفضل”.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه “مع ارتفاع عدد الاصابات، لا يزال لدينا عشرات الملايين من الأشخاص غير المحصنين ونشهد ارتفاع عدد حالات الاستشفاء”، مشيرا إلى أن “مستشفيات في بعض المناطق ستشهد إجهادا على صعيد المعدات والموظفين”.

كما أقر أنه رغم توفير عدد كبير من الفحوص، إلا أنها لا تزال غير كافية.

وقال “رؤية مدى صعوبة إجراء بعض الأشخاص للفحص في نهاية هذا الأسبوع يظهر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.

وأكد بايدن أنه إضافة إلى زيادة عدد مواقع الاختبار المجانية، تضغط الإدارة لتوفير المزيد من الفحوص المنزلية.

وأضاف في هذا الصدد “لم يكن هناك أي شيء عندما تولينا المسؤولية.



لا شيء.



الآن لدينا 8 (علامات تجارية) في السوق”.

وتعمل الحكومة على شراء 500 مليون فحص منزلي لتوزيعها على الأمريكيين.

ولكنه عاد وشدد على أن “ذلك ليس كافيا.



من الواضح أنه ليس كافياً، لو علمنا لكنا عملنا بقوة أكبر وأسرع… علينا أن نفعل المزيد”.

سجلت الولايات المتحدة عدد وفيات جراء الوباء أعلى من أي دولة أخرى، تجاوز 816 ألف حالة وفاة و52 مليون إصابة.

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