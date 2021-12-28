2021/12/28 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من دخول موجة وبائية جديدة وتسجيل اصابات بالمتحور اوميكرون مع غياب الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح متلفز، “حتى هذه الساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تحذر من انتشار “غير مسبوق” لمتحور أوميكرون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحذر من انتشار “غير مسبوق” لمتحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحذر من انتشار “غير مسبوق” لمتحور أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).