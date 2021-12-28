محافظ ذي قار يؤكد حرصه على حقوق المحاضرين ويخاطب التربية والمالية لتجديد عقودهم

2021/12/28 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، حرصه على ضمان حقوق المحاضرين والإداريين، فيما خاطب وزارة التربية والمالية من أجل تجديد عقودهم.وقال الغزي خلال لقائه عدداً من المحاضرين والاداريين، […]

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