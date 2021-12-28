مراسلنا يكشف تفاصيل الاجراءات الامنية المشددة في شارع المطار

2021/12/28 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في بغداد، الثلاثاء، بنصب عدة نقاط امنية في شارع المطار مع تشديد الاجراءات.

وذكر مراسل NRT عربية، (28 كانون الاول 2021)، ان "الفرقة الخاصة تنصب سيطرة تفتيش ف شارع المطار قرب ساحة عباس بن فرناس لاول مرة".

واضاف، ان "هناك تشدد من الاجراءات الامنية، وذلك تحسبا من عودة متظاهرين الحشد".

N.A

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