2021/12/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ من أهم بوابات العاصمة بغداد..كشط شارع مهم دون إكسائه منذ أشهر! (فيديو) - عاجل

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