أسعار النفط تسجل ارتفاعا عالميا

2021/12/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الثلاثاء ،قرب أعلى مستوى، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2% إلى 75.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

ولم يكن خام القياس العالمي مزيج برنت أقل حظا من سابقه، إذ ارتفع هو الآخر سبعة سنتات توازي 0.1 %، إلى 78.67 دولار للبرميل.

وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر تشرين الثاني.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن" إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، ،مبينا ان" الحكومة تنتظر المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة".

فيما ألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميا من إنتاجها في شباط.

وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في كانون الثاني على الرغم من انتشار أوميكرون.

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