القبض على 6 إرهابيين من عائلة المقبور والي نينوى السابق

2021/12/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، قيام وكالة الاستخبارات، بالقبض على ٦ إرهابيين من عائلة المقبور والي نينوى السابق الذي قاد الهجوم على نينوى عام ٢٠١٤.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رجال وكالة الاستخبارات تمكنوا من القاء القبض على ٦ مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب من أسرة الارهابي المقبور (ابو ليث الانصاري ) طالب رضوان الحمدون الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت بيد الإرهابيين في ٩/٦/٢٠١٤ ".

وأضاف، ان "العملية تمت بكمين محكم في منطقة ربيعة في محافظة نينوى اثناء دخولهم من الاراضي السورية الى الأراضي العراقية، مشيرا الى، ان "احدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى، حيث تم توقيفهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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