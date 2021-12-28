واقع الحقوق والحريات بعد 25 جويلية - امال قرامي

2021/12/28 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي حرص رئيس الجمهورية في أوّل ظهور له بعد إجراءات 25 جويلية، على طمأنة التونسيين والتونسيات على وضع الحريات العامة والفردية في البلاد.لكن ومع مرور الشهور سجلّ الحقوقيون ارتفاع عدد الانتهاكات التي شملت الصحفيين وبعض المسؤولين السياسيين السابقين ورجال الأعمال والنشطاء والمدوّنين على صفحات «الفايسبوك» وآخرهم مريم البريبري فضلا عن الناشطين المدافعين عن حقوق «الأقليات» كالاعتداء على رئيس جمعية «دمج».



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