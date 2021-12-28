مؤتمر صحفي للكتلة الصدرية في النجف

2021/12/28 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت الكتلة الصدرية، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً في محافظة النجف، قدمت خلاله الشكر لجميع القائمين على نجاح الانتخابات التشريعية 2021.

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وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في كلمته خلال المؤتمر تابعها "ناس"، (28 كانون الأول 2021)، إن "السيد مقتدى الصدر له دور كبير في دعم الديمقراطية في العراق منذ سنوات، ودعم القوات الأمنية ودوائر الدولة وأمن العراق وسيادته واستقلال قراره على الصعيدين السياسي والسيادي".

وأضاف، "في الكتلة الصدرية نقدم الشكر الجزيل للسيد الصدر ودوره الوطني واهتمامه وبذله الغالي والنفيس في سبيل الوطن، ونثمن تبني سماحته للكتلة الصدرية ومشروع حكومة اغلبية وطنية لانقاذ العراق وتخليصه من الفساد والفاسدين".

وتابع، "نعاهد سماحته بأن نكون عند حسن ظنه وظن شعبنا بكل اطيافه واديانه ومذاهبه وقومياته وان نكون للجميع كما كان آل الصدر لجميع العراقيين".

ولفت، "نتقدم بالشكر والثناء الجميل إلى المفوضية العليا للانتخابات في العراق على إجراء الانتخابات في موعدها وتوفير سبل نجاح الانتخابات وعلى جهودها المبذولة في العد والفرز اليدوي لاثبات نزاهة الانتخابات رغم حملات التشكيك ضدها".

وأشار إلى أنه "نقف وقفة احترم إلى القضاء العراقي الذي وقف موقفا عادلا تجاه الجميع واخذ في تحقيق الصورة النهائية التي اوصلت المحكمة الاتحادية ألى المصادقة على النتائج النهائية، وتحية حب وسلام إلى الجيش العراقي وكل القوات الأمنية الباسلة التي وفرت الأجواء الامنية يوم الاقتراع وما قبله وما بعده".

ولفت إلى أنه "نعاهد شعبنا على المضي بمشروع الاصلاح الكبير الذي تبناه الزعيم العراقي مقتدى الصدر في تخليص العراق من الفساد والفاسدين بعد الأول اليوم لتأدية اليمين الدستورية قريباً".

وقال، "لا يفوتني التقدم بالشكر إلى جميع الاعلام والعلاميين العراقيين الذين دعمو العملية الانتخابية بكل مهنية وموضوعية".

وختم العذاري، أن "رئيس الجمهورية ملتزم بالدستور، وإن شاء الله ستعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في موعدها المحدد".

ورد العذاري على سؤال بشأن "التفاهم مع الإطار التنسيقي"، قائلاً: "هذا الأمر بيد السيد الصدر".

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