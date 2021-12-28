2021/12/28 | 11:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X5NGTf9fbFM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجهاد زووم.. اضطراب ينتشر مع زيادة الاجتماعات الافتراضية؟ تحدثنا سرى صاحب اخصائية نفسية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجهاد زووم.. اضطراب ينتشر مع زيادة الاجتماعات الافتراضية؟ تحدثنا سرى صاحب اخصائية نفسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).