النزاهة تنفذ ثلاث عمليات ضبط في فروع المصرف الزراعي بديالى

2021/12/28 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة

الاتحاديَّة في ديالى، اليوم الثلاثاء،

تنفيذ ثلاث عـمـليَّات ضبـطٍ في

المـصرف الــزراعـيِّ في المُحـافـظة،

أسفـرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ

مُخـالفـةٍ للقـانـون و

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