2021/12/28 | 11:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، القبض على ٦ إرهابيين من

عائلة المقبور والي نينوى السابق الذي

قاد الهجوم على نينوى عام ٢٠١٤.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "في عملية نوعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاد الهجوم على نينوى في 2014.. القبض على 6 إرهابيين من اسرة ابرز ارهابيي داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاد الهجوم على نينوى في 2014.. القبض على 6 إرهابيين من اسرة ابرز ارهابيي داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).