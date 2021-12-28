وزير الدفاع اللبناني يصل الى بغداد لتوقيع مذكرة تفاهم خاصة

2021/12/28 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع اللبناني موريس سليم الى بغداد اليوم الثلاثاء، 28 كانون الأول، 2021، في زيارة رسمية للتباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع: أن وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، استقبل نظيره اللبناني موريس … Readmore

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