ائتلاف النصر يعلن قبوله بقرار المحكمة الاتحادية والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة

2021/12/28 | 11:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن “ائتلاف النصر”، اليوم الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الإتحادية الخاص بانتخابات 2021م.وأكد الائتلاف في بيان أنّ “الأساس في العملية الإنتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الإنتخابية … Readmore

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