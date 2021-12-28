القبض على ستة من عائلة والي نينوى السابق

2021/12/28 | 11:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احدهم هارب من سجن مديرية استخبارات نينوى.

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