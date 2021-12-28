محادثات أميركية روسية بشأن الأمن والأزمة الأوكرانية الشهر المقبل

2021/12/28 | 11:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ايفان غيرشكوفيتش مع سبيستيان سميث في واشنطن تجري الولايات المتّحدة وروسيا في كانون الثاني/يناير المقبل في جنيف محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية، بعدما قدّمت موسكو لائحة مطالب تشمل وضع حد لتوسع حلف شمال الأطلسي.وقال ناطق باسم مجلس … Readmore

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